Adesso è ufficiale! Il Real Madrid ha fatto il suo annuncio: “Welcome back!”

La fumata bianca è arrivata: Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico italiano, dopo aver salutato l’Everton ha stretto un accordo con la squadra madrilena, tornando così a Madrid 6 anni dopo l’esonero del 2015.

Un ritorno gradito e voluto da entrambe le parti, che si sono lasciati alle spalle vecchi rancori, ritrovando una serenità inaspettata e tanta voglia di far bene. “Welcome Back!”, il bentornato ufficiale ad Ancelotti è arrivato oggi intorno alle 19 e la presentazione avverrà domani alle 18.00 in via telematica. Per Ancelotti un contratto per tre stagioni.