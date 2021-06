Travaglia e Cecchinato eliminati al primo turno a Wimbledon: Fognini-Ramos interrotta

Una prima giornata non troppo positiva per gli italiani a Wimbledon: dopo l’eliminazione di Sinner al primo turno, anche Travaglia e Cecchinato escono subito di scena nello Slam inglese. Travaglia ha ceduto in 4 set allo spagnolo Martinez, arrendendosi dopo due ore e 45 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 2-6, 6-4, 6-4. Stessa sorte è toccata a Cecchinato: il numero 86 del ranking ATP ha ceduto all’inglese Broady, in campo grazie ad una wild card, in soli tre set, dopo un’ora e 49 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-4, 6-0.

Interrotta invece la sfida tra Fognini e Ramos con l’azzurro in vantaggio per 2 set a 0.