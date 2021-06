Il cricket si fa… hot! Tifoso su di giri in tribuna: morde il seno ad una donna durante la partita [VIDEO]

Il cricket non è di certo uno sport seguitissimo e popolare, ma grazie ai social alcune chicche riescono a farlo finire sotto ai reflettori. Sui social è diventato virale negli ultimi giorni un video davvero esilarante, che riguarda uno spettatore della sfida di venerdì scorso tra Surrey e Middlese.

Allo stadio era presente un numero limitato di spettatori e l’attenzione è ricaduta su un episodio davvero bizzarro. Un uomo è stato immortalato mentre mordeva… il seno di una donna.

La signora in questione era appoggiata alla spalla dell’uomo e si è spinta in avanti per parlare con un’altra person, seduta alle spalle dell’uomo che poi ha approfittato della situazione per mordere il seno della donna. Non sono mancate le polemiche, ma quasi sicuramente, viste le immagini, i due si conoscono e probabilmente sono una coppia.