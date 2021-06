Tifosa causa una maxi caduta al Tour de France, l’appello di Nibali ai tifosi: “rispettateci!”

Una prima tappa rocambolesca quella di ieri al Tour de France, con due maxi cadute davvero devastanti. La prima delle due è stata causata da una donna invadente, una tifosa che si è spinta troppo verso la strada, per mostrare il suo cartello per i nonni, al passaggio dei ciclisti. Tony Martin l’ha urtata ed è caduto, sbattendo violentemente la testa a terra e innescando una terribile maxi caduta, nella quale è stato coinvolto anche Vincenzo Nibali, che non ha subito gravi danni, fortunatamente.

“Purtroppo sono rimasto intruppato, sono cascato ma senza conseguenze. La strada era stretta, sono finito a terra con 3 compagni ma ero riuscito quasi a fermarmi. Nella confusione è andata così. Lo abbiamo detto tante volte. Rispettateci, state a bordo strada. Non si possono transennare 200 chilometri di corsa. Tutti vogliono vedere il passaggio di questo grande gruppo, dei colori, però bisogna stare attenti. Ci facciamo male noi e pure il pubblico. Il gruppo può arrivare a settanta all’ora, a volte. Diventa una bomba ad orologeria. L’entusiasmo va bene, ma stiamo calmi“, ha dichiarato lo Squalo dello Stretto alla ‘rosea’.

Nibali ha poi commentato il suo risultato nella prima tappa: “con un traguardo così, volevo vedere come stavo. Alaphilippe è stato super, ha sempre guadagnato nonostante dietro andassimo forte. Non sono i miei arrivi, però sono andato su bene. Le sensazioni sono buone“.