L’amore tra di loro sembrava definitivamente tramontato, soprattutto dopo la conferma social arrivata pochi giorni. Theo Hernandez e Zoe Cristofoli invece sono tornati insieme, alimentando quell’amore che era rimasto sopito sotto le ceneri di una separazione triste e malinconica. La coppia invece si è ricomposta come dimostra la Instagram Story pubblicata da Zoe e repostata da Theo nella giornata di oggi. Baci, abbracci, coccole e anche un cuoricino in bella vista per riallacciare quel filo reciso forse troppo presto, cominciando di nuovo una storia d’amore che stavolta potrebbe durare a lungo.