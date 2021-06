Sizikova shock! Ammanettata al Roland Garros per aver truccato le partite

Incredibile ma vero! Al Roland Garros una tennista è stata arrestata perchè avrebbe truccato alcune partite. Scene davvero sconcertanti ieri a Parigi, dove la 26enne russa Yana Sizikova è stata fermata e ammanettata fuori dalla sala massaggi subito dopo aver perso un match nel torneo di doppio nello Slam francese.

La tennista è stata portata in carcere perchè colpevole di aver truccato delle partite. L’arresto è arrivato a seguito di una lunga indagine della polizia di Parigi partita lo scorso ottobre per “frodi tra bande organizzate” e per “corruzione sportiva attiva e passiva”, come spiegato dal quotidiano tedesco “Die Welt”.

L’arresto

Sizikova è stata arrestata ieri sera dopo la sfida del primo turno del torneo di doppio femminile del Roland Garros, giocato in coppia con Ekaterina Alexandrova e persa contro Ajla Tomljanovic, fidanzata di Berrettini e Storm Sanders con un doppio 6-1. Sembra, secondo quanto raccontato da “Le Parisien”, che le guardie di sicurezza dello Slam abbiano provato a fermare la polizia ed evitare l’arresto, senza però riuscirci.

L’indagine

A far partire l’indagine su Sizikova sono stati dei movimenti strani dello scorso anno, durante l’edizione 2020 del Roland Garros stesso, disputato in autunno a causa della pandemia di Covid-19.

Sizikova sarebbe colpevole di aver truccato il match, sempre di doppio, giocato con l’americana Brengle e perso col punteggio di 7-6, 6-4, contro Mitu e Tig. Attorno a questo match vi fu infatti un movimento di scommesse alquanto sospetto, per diverse decine di migliaia di euro e a destare qualche sospetto fu anche l’atteggiamento della tennista, autrice di due doppi falli e di un errore clamoroso in un punto molto facile.