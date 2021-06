Chiusa la mattinata di test della MotoGP in Catalogna: sfreccia Joan Mir, lontane le Ducati ufficiali

Messo alle spalle il GP di Catalogna, i piloti di MotoGP sono rimasti sul circuito spagnolo per svolgere una giornata di test, utile a provare nuove soluzioni in vista del prosieguo della stagione. Al termine della prima metà di lavoro, il più veloce in pista è Joan Mir con la sua Suzuki, anche se il crono fatto segnare dal campione del mondo risulta abbastanza alto.

Lontane le Ducati

Lo spagnolo chiude in 1:39.816, precedendo di poco più di un decimo la Pramac di Johann Zarco e di due decimi la Petronas di Franco Morbidelli. Al quarto posto si piazza Nakagami in sella alla Honda LCR, davanti alla RC213V ufficiale di Pol Espargarò. Alle sue spalle ecco le due Yamaha di Quartararo e Viñales, mentre Miller, Marc Marquez e Pecco Bagnaia completano la top-ten. Dodicesimo invece Valentino Rossi, che chiude la mattinata davanti a Miguel Oliveira, vincitore ieri del GP di Catalogna.