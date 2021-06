Brutte notizie per il Milan, Ibrahimovic operato al ginocchio: lunghi i tempi di recupero per lo svedese

Brutte notizie per il Milan in vista della prossima stagione, che comincerà tra qualche settimana con il ritiro di Milanello.

Zlatan Ibrahimovic infatti è stato costretto a operarsi al ginocchio sinistro nella giornata di oggi, un intervento resosi necessario per ripulire l’articolazione dopo l’infortunio rimediato lo scorso 9 maggio all’Allianz Stadium nel corso della sfida contro la Juventus. L’operazione è stata eseguita a Roma dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, come rivelato dal Milan in una nota ufficiale diramata nel pomeriggio di oggi.

I tempi di recupero

Lunghi i tempi di recupero di Ibrahimovic, che inizierà subito la riabilitazione ma tornerà a disposizione di Stefano Pioli solamente tra due mesi. Lo svedese infatti potrà iniziare a correre solo tra quattro settimane, più altre quattro per essere abile e arruolabile. Indicativamente, il totem di Malmoe dovrebbe tornare in campo per fine agosto, dunque potrebbe saltare solo la prima giornata di campionato prevista per il 21-22 agosto.