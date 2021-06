Scintille Verstappen-Hamilton in Stiria, team radio di fuoco dell’olandese: “è sempre sulla mia ca**o di strada” [VIDEO]

Le Qualifiche del GP di Stiria non sono ancora cominciate, ma è già battaglia tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

I due rivali sono quasi entrati in rotta di collisione durante le FP3 di questa mattina, con l’olandese che si è infuriato con il campione del mondo per il suo comportamento in pista. Impegnato a cercare il miglior tempo della sessione, Verstappen si è ritrovato Hamilton in traiettoria e ha aperto la comunicazione radio con il suo muretto per sfogarsi: “ovviamente è sempre sulla mia cazzo di strada“. Parole di fuoco che rendono incandescente le Qualifiche del GP di Stiria.