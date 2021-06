Fuochi d’artificio a Wimbledon, sorteggiati i tabelloni: Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro

Tutto pronto per l’inizio di Wimbledon, terzo Slam della stagione che torna a disputarsi dopo la cancellazione dello scorso anno causa Covid. L’All England Club aprirà le proprie porte lunedì 28 giugno con le gare del primo turno, che vedranno in campo ben quattordici azzurri pronti a stupire.

Matteo Berrettini se la vedrà all’esordio con Pella, il numero uno italiano è stato inserito nella parte bassa del tabellone, dunque per lui potrebbe esserci un ottavo di finale contro Ruud e un eventuale quarto contro Zverev. Solo in caso di eventuale finale potrebbe trovare Djokovic, il quale va a caccia del ventesimo Slam in carriera iniziando contro Draper al primo turno. Ultimo Slam prima di compiere 40 anni per Federer, King Roger se la vedrà con il francese Mannarino al primo turno.

I primi turni degli italiani

Uomini

Pella-Berrettini,

Seppi-J. Sousa;

Martínez-Travaglia;

Cecchinato-Broady;

Sinner-Fucsovics;

Fognini-Ramos;

Sonego-Norrie;

Musetti-Hurkacz;

Cilic-Caruso;

Mager-Londero;

Fognini-Ramos Vinolas;

Donne

Paolini-Petkovic;

Giorgi-Teichmann;

Trevisan-Vesnina;