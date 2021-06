Euro 2021, il tabellone e il calendario dei quarti di finale: l’Italia attende la vincente di Belgio-Portogallo

Danimarca e Italia sono le prime due squadre qualificate per i quarti di finale di Euro 2021, grazie ai successi ottenuti rispettivamente contro Galles e Austria.

La squadra di Hjulmand se la vedrà adesso con la vincente del match tra Olanda e Repubblica Ceca, mentre per gli azzurri ci sarà una tra Belgio e Portogallo. La sfida della Nazionale contro Lukaku o Ronaldo si terrà il prossimo 2 luglio alle ore 21 in Germania, dal momento che il match è in programma all’Allianz Arena di Monaco.

Il tabellone dei quarti di finale:

Belgio o Portogallo vs Italia (venerdì 2 luglio, ore 21, Monaco di Baviera)

(venerdì 2 luglio, ore 21, Monaco di Baviera) Francia o Svizzera vs Croazia o Spagna (venerdì 2 luglio, ore 18, San Pietroburgo)

(venerdì 2 luglio, ore 18, San Pietroburgo) Svezia o Ucraina vs Inghilterra o Germania (sabato 3 luglio, ore 21, Roma)

(sabato 3 luglio, ore 21, Roma) Olanda o Repubblica Ceca vs Danimarca (sabato 3 luglio, ore 18, Baku)

Calendario semifinali:

(martedì 6 luglio, ore 21, Londra)

(mercoledì 7 luglio, ore 21, Londra)

La finale: