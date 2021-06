Szczesny insultato e criticato dopo l’autogol, interviene la moglie Marina: “per noi è sempre un vincente”

L’esordio della Polonia agli Europei di calcio 2021 non è stato dei migliori. La squadra polacca è uscita sconfitta nel match contro la Slovacchia, per 1-2. Un ko reso ancor più pesante dall’autogol di Szczesny, portiere della Polonia, che al 18′ ha regalato alla Slovacchia la rete del vantaggio.

Tante le critiche che il portiere polacco ha ricevuto nelle ore successive al match, e non sono mancati gli insulti per Szczesny, il primo portiere a fare autogol in un Europeo.

Per questo motivo Marina, la moglie di Szczesny, ha deciso di intervenire, pubblicando un lungo post sui social col quale ha difeso il marito. Una foto che la ritrae insieme al figlio con delle parole ricche di motivazione e di sostegno per tutta la squadra della Polonia.

“Sono orgogliosa della nostra squadra. Hanno combattuto e hanno fatto del loro meglio. Le emozioni sono state enormi! Sono orgogliosa del mio amato marito Szczesny. Per noi è sempre un vincente, qualunque cosa succeda in campo. So quanto lavori duro e quanto questo costi. Sono orgogliosa del fatto che cerchi sempre di rappresentare con orgoglio il nostro Paese. Non capisco chi scrive queste cose orribili. Volete tifare così i vostri calciatori della Nazionale?”, queste le parole della dolce metà di Szczesny.

Chi è Marina Szczesna

Marina Luczenko è nata a luglio del 1989, è nota maggiormente solo col nome di Marina ed è una cantante ed attrice polacca. Marina è nata a Vinnytsia , in Ucraina, ma all’età di due anni si è trasferita con la sua famiglia in Polonia. Sin da piccolina ha mostrato la sua grande passione per la musica, partecipando a diversi concorsi canori e vincendo molti di questi. La sua carriera è iniziata ufficialmente nel 2000, con diverse apparizioni in tv e nel 2007 le è stato offerto il primo contratto discografico. Marina ha conosciuto il portiere polacco nel 2013 e i due si sono fidanzati nel 2015 per sposarsi poi l’anno successivo. A giugno del 2018 è nato il dolce Liam.