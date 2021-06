Buffon torna al Parma, ma l’accoglienza dei tifosi è pessima: striscione durissimo fuori dal Tardini [FOTO]

Il ritorno di Gigi Buffon al Parma non è stato accolto con il sorriso da una parte della tifoseria emiliana, che non ha dimenticato il modo in cui il portiere italiano ha lasciato il club ormai 20 anni fa. Una separazione mai digerita dagli ultras, in particolare il gruppo Boys 1977, che a distanza di due decenni non hanno ancora perdonato Buffon per quel ‘tradimento’. Per questo motivo, l’accoglienza per l’ex Juventus è stata tutt’altro che positiva, considerando lo striscione esposto fuori dai cancelli dello stadio Tardini. Parole durissime all’indirizzo di Buffon, che lasciano intendere come i primi giorni non saranno per niente facili per il portiere 40enne: “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe… Onora la maglia“.