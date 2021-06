Euro 2021, le squadre già qualificate e il calendario degli ottavi: rischiano Spagna e Portogallo

La fase a gironi di Euro 2021 è pronta a dare gli ultimi verdetti, definendo quelle che saranno le nazionali che andranno a giocarsi gli ottavi di finale.

I Gruppi A, B e C si sono già conclusi con Italia, Belgio e Olanda qualificate come prima e Galles, Danimarca e Austria come seconde. In attesa che si giochi l’ultimo turno degli altre tre gironi, ci sono già alcune squadre che hanno in tasca il pass per gli ottavi, ma devono ancora conoscere il proprio piazzamento finale e la collocazione nel tabellone.

Le squadre qualificate agli ottavi

Oltre alle nazionali già elencate in precedenza, è sicura di un posto agli ottavi anche la Svizzera in virtù dei 4 punti ottenuti nel Gruppo A. Essendo 4 le migliori terze ripescate nei 6 gironi di Euro 2021, Finlandia e Ucraina sono ferme a 3 e dunque la squadra di Petkovic è certa della qualificazione. Sempre in virtù del punteggio ottenuto nei Gruppi B e C dai finlandesi e dagli ucraini, sono agli ottavi anche Repubblica Ceca, Inghilterra e Francia perché già a quota 4 punti. Dunque, anche nel caso in cui dovessero perdere le ultime sfide, avrebbero comunque il pass garantito come migliori terze. Per Finlandia e Ucraina però non è tutto perduto, il loro destino dipenderà da Spagna, Croazia e Portogallo ancora impegnate nell’ultimo turno del girone.

Il calendario degli ottavi di finale

Belgio vs 3A/D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 21, Siviglia)

Italia vs Austria (Sabato 26 giugno, ore 21, Londra)

1F vs 3A/B/C (Lunedì 28 giugno, ore 21, Bucarest)

2D vs 2E (Lunedì 28 giugno, ore 18, Copenhagen)

1E vs 3A/B/C/D (Martedì 29 giugno, ore 21, Glasgow)

1D vs 2F (Martedì 29 giugno, ore 18, Londra)

Olanda vs 3D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 18, Budapest)

Galles vs Danimarca (Sabato 26 giugno, ore 18, Amsterdam)