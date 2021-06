Salta il segnale satellitare, Spagna-Polonia su Sky Sport si blocca al 91°: abbonati imbufaliti sui social

Gli abbonati di Sky Sport non sono riusciti a seguire gli ultimi minuti di Spagna-Polonia, match del Gruppo E terminato con il punteggio di 1-1. Al minuto numero 91 della sfida, il segnale del satellite è sorprendentemente saltato fino al triplice fischio finale di Orsato, non permettendo così ai clienti di godersi il recupero della partita giocata a Siviglia. Canale bloccato e in sovrimpressione la scritta “ci scusiamo per l’interruzione”, una situazione che ha mandato su tutte le furie gli abbonati, riversatisi sui social per prendersela con Sky Sport. La tv satellitare ha poi fatto sapere, durante la trasmissione successiva alla partita, di aver dovuto fare i conti con un disservizio che ha impedito la visione degli ultimi minuti di partita.

#Sky reagisce malissimo al cambio di Morata e chiude tutto #SpagnaPolonia pic.twitter.com/4jI4G5GRgh — Pietro Tola (@PietroTola) June 19, 2021