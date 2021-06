MotoGP, scelto il sostituto di Morbidelli per il GP di Assen: l’annuncio ufficiale del Team Petronas

Il Team Petronas ha annunciato il nome del sostituto di Franco Morbidelli, che salterà il Gran Premio di Assen in programma nel prossimo week-end.

Il team malese ha fatto sapere tramite una nota che la M1 del pilota italo-brasiliano sarà guidata da Garrett Gerloff, impegnato in questa stagione con la Yamaha in Superbike dove occupa il sesto posto in classifica. Per il 25enne statunitense non sarà il debutto assoluto nel Motomondiale, visto che ha sostituto Valentino Rossi nelle prove libere del GP d’Europa a Valencia l’anno scorso.

La rinuncia di Razgatlıoğlu

La scelta di affidare la M1 di Morbidelli a Gerloff è arrivata dopo il no di Toprak Razgatlıoğlu, inizialmente individuato come il sostituto del pilota italo-brasiliano. Il turco però ha deciso di rimanere concentrato sul Mondiale di Superbike, dove è in lotta per il titolo iridato essendo secondo in campionato a 20 punti dalla vetta. Per questo motivo, la Yamaha ha deciso di affidarsi a Gerloff, il quale vanta due titoli del campionato MotoAmerica Supersport nel 2016 e nel 2017.