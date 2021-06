Sonego da urlo a Wimbledon: Sousa piegato in 3 set, l’azzurro stacca il pass per il 2° turno

L’Italia sorride a Wimbledon! Anche Lorenzo Sonego ha trionfato all’esordio nello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Club, di Londra.

Il torinese, reduce dalla sconfitta in finale al torneo ATP di Eastbourne contro De Minaur, ha piegato in tre set il suo avversario, il portoghese Sousa. Sonego ha trionfato dopo un’ora e 46 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 7-5, 6-0, conquistando la sua prima vittoria in carriera a Wimbledon.

Sonego tornerà in campo domani per il match del secondo turno dello Slam inglese, nel quale sfiderà Galan Riveros.