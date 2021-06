Sonego da applausi ad Eastbourne, ma la vittoria va a De Minaur: l’australiano si aggiudica il torneo

Un sabato pomeriggio davvero bollente! Non solo per le temperature estive che stanno spingendo tantissimi italiani al mare, ma anche e soprattutto per lo spettacolo sportivo al quale stiamo assistendo. MotoGP, Formula 1, ciclismo e… tennis.

Dopo le qualifiche degli sport a due e quattro ruote e la prima tappa del Tour de France, vinta da Alaphilippe, gli appassionati di sport e soprattutto i tifosi italiani si sono concentrati sulla finalissima del torneo ATP di Eastbourne, con un ottimo Lorenzo Sonego in campo in lotta contro De Minaur per il titolo.

Un match avvincente e combattuto, con due grandi atleti a sfidarsi sul campo in erba della città inglese. Lorenzo Sonego si è aggiudicato il primo set, ma l’avversario australiano si è portato a casa il secondo. Il terzo e decisivo set è stato davvero intenso, con nessuno dei due tennisti intenzionato ad arrendersi e commettere troppi errori. Il match si è deciso al tie-break: sul finale è stato De Minaur ad avere la meglio, aggiudicandosi il match dopo due ore e 42 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-4, 7-5.