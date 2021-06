Sinner da urlo al Roland Garros: Ymer piegato in 3 set tra ‘furti’ e fastidiosi sorrisetti

Jannik Sinner sorride al Roland Garros! I baby-fenomeni del tennis italiani sono alla seconda settimana dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi.

Dopo il successo di Musetti, anche Sinner festeggia per aver staccato il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros. Un grande successo per l’Italia, che sogna in grande e vive giornate di puro sport grazie al tennis italiano e ai suoi giovanissimi.

Jannik Sinner ha piegato in tre set Ymer, 25enne svedese, aggiudicandosi il match dopo due ore e 24 minuti di gioco, col punteggio di 6-1, 7-5, 6-3. Non sono mancati episodi che hanno fatto innervosire l’azzurro, che ha però reagito nel modo migliore possibile! Ymer ha infatti ottenuto un punto dopo un doppio rimbalzo sul suo campo, avvenuto sotto gli occhi del giudice di sedia. L’azzurro ha protestato solo per pochi secondi, certo probabilmente che avrebbe portato a casa il match anche con quel punto ‘rubato’. Fastidiosi poi, per Sinner ma soprattutto per gli spettatori italiani, alcuni sorrisetti sfoggiati da Ymer. L’azzurro ha tenuto però i nervi saldi, riuscendo a portare a casa un importantissimo successo. Agli ottavi Sinner sfiderà il vincente del match tra Nadal e Norrie.