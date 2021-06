Sinner nulla può contro Nadal, Rafa manda l’azzurro ko e vola ai quarti del Roland Garros

Giornata amara al Roland Garros per gli italiani in gara. Dopo Lorenzo Musetti, costretto a ritirarsi al quinto set nella sfida valida per gli ottavi di finale dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi, a seguito di un fastidio fisico, dopo un match spettacolare, ricco di splendide giocate dell’azzurro, che è riuscito a mettere in difficoltà il numero 1 al mondo, prendendosi i primi due set, anche Jannik Sinner alza bandiera bianca.

Il tennista altoatesino, numero 19 del ranking ATP, infatti, non è riuscito a mettere in difficoltà Rafa Nadal, uscendo sconfitto dal match in tre set. Il maiorchino sorride e supera ancora una volta Sinner, aggiudicandosi il match dopo due ore e 20 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-3, 6-0. Sinner lascia dunque sicuramente amareggiato da questo ko al Roland Garros, ma pronto ancora una volta ad imparare da un grande campione. Nadal ai quarti sfiderà Schwartzman.

Nello Slam parigino resta dunque un solo italiano, Matteo Berrettini, che giocherà direttamente i quarti di finale del torneo dopo il ritiro di Roger Federer.