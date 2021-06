Siffredi insieme a Mara Maionchi per la nuova puntata di Dr. Rocco, il sesso secondo Layla

Il format “Dr.Rocco, il sesso secondo Layla” giunge alla quinta puntata con un’ospite d’eccezione, una partecipazione straordinaria che garantisce divertimento, ironia e riflessioni sincere sul vasto tema del sesso e dell’intimità. Mara Maionchi, celebrità amatissima del mondo

dell’entertainment italiano, incontrerà Rocco Siffredi in un appuntamento di Dr. Rocco che si annuncia imperdibile.

L’appuntamento con Mara e Rocco è per Martedì 8 giugno alle ore 22.00 sul profilo di Layla Cosmetics. Il format, nato da un’idea di Babila Spagnolo, mente e anima di Layla Cosmetics, istituisce una rubrica mensile dedicata alla sessualità vista dal punto di vista femminile e ad oggi ha raccolto un pubblico di grandi numeri con live streaming da 60.000 partecipanti. Un appuntamento periodico per approfondire, in diretta sul canale instagram di Layla Cosmetics, il rapporto tra le donne e la loro sessualità, un dialogo tra Rocco Siffredi e ospiti speciali, dove la community di Layla può esprimersi, intervenire, porsi delle domande e confrontarsi.