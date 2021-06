Bomba dalla Spagna, il Milan all’assalto di Sergio Ramos: richiesta monstre del difensore spagnolo

Una voce clamorosa dalla Spagna avvicina Sergio Ramos al Milan, il club rossonero ha preso informazioni sul difensore spagnolo, svincolato dopo il mancato rinnovo con il Real Madrid. Stando a quanto riferito dai media del ‘Chiringuito’, pare ci sia stato nelle scorse settimane un contatto telefonico tra Paolo Maldini e l’ormai ex capitano dei Blancos, un confronto per valutare le possibilità di condurre in porto questa clamorosa trattativa.

Le cifre

Le richieste di Sergio Ramos avrebbero però fatto subito irrigidire il Milan, poco propenso ad esaudire le richieste dell’ex Real Madrid. Secondo la stampa spagnola, il ‘Capitàn’ avrebbe sparato altissimo, chiedendo un biennale da 15 milioni di euro a stagione più 20 milioni alla firma, somma irraggiungibile nonostante il decreto crescita. Il difensore centrale non è una priorità per il Milan dopo il riscatto di Tomori dal Chelsea, dunque il club rossonero non ha intenzione di arrivare a quelle cifre nonostante si tratti di Sergio Ramos che, a questo punto, potrebbe accordarsi con il PSG di Leonardo.