Niente Olimpiadi per Serena Williams, ma i motivi sono misteriosi: “non voglio parlarne adesso”

Serena Williams non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. La tennista americana, capace di vincere quattro ori in tre edizioni dei Giochi, ha preso la decisione di non partire per il Giappone senza spiegarne però i motivi.

Una scelta personale, che Serena ha annunciato nel corso di una video-conferenza alla vigilia di Wimbledon: “non sono sulla lista olimpica, almeno che io sappia. E se ci fossi, non dovrei esserci. Ci sono molte ragioni che mi hanno condotto a questa scelta – ha proseguito Serena Williams – ma non mi sento di parlarne oggi. Forse un altro giorno. Scusatemi. Come sarà saltare i Giochi? Non ci ho pensato. In passato, è stato un posto meraviglioso per me. Non ci ho pensato e continuerò a non pensarci“.