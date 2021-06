Andreas Seppi prosegue col sorriso il suo percorso nel torneo ATP di Eastbourne. Così come fatt da Camila Giorgi, anche il tennista azzurro, numero 95 del ranking ATP, ha staccato oggi il pass per i quarti di finale del torneo, in corso sui campi in erba della città inglese.

Seppi ha trionfato dopo un’ora e 9 minuti di gioco, piegando in due set il finlandese Ruusuvuori col punteggio di 6-2, 6-3. Ai quarti di finale l’azzurro sfiderà Purcell, che agli ottavi ha superato Monfils.