Seppi si arrende a Purcell a Eastbourne: sfuma la semifinale tutta azzurra con Sonego

Quarti di finale amari per Andreas Seppi al torneo ATP di Eastbourne: il tennista italiano, numero 95 al mondo ha ceduto oggi all’australiano Purcell. L’azzurro ha provato a rimontare dopo aver perso il primo set, riuscendo a pareggiare i conti e rimandare il verdetto finale al terzo ed ultimo set, ma il rivale australiano è riuscito a portarsi a casa una preziosa vittoria. Purcell stacca dunque il pass per la semifinale del torneo in corso sui campi in erba della città inglese, nella quale sfiderà Lorenzo Sonego. Sfuma quindi il derby azzurro. Il match di oggi è terminato dopo poco meno di due ore col risultato di 6-4, 1-6, 6-4.