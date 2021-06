Sedile storto per Mick Schumacher, interviene anche mamma Corinna: faccia a faccia con Steiner

Problema non di poco conto per Mick Schumacher al volante della sua Haas, il pilota tedesco ha dovuto fare i conti in questo avvio di stagione di un sedile tutt’altro che comodo che lo ha condizionato alla guida.

Nonostante la seduta della sua monoposto sia dritta, il figlio del Kaiser non ha finora guidato in una posizione lineare, a causa del sedile montato sulla Haas numero 47. “Sono stato seduto in una posizione storta dall’inizio della stagione – le parole di Schumacher – il sedile è centrale, ma io non sono dritto. Ne avevo già parlato con Vettel e in Francia ho colto l’occasione per farglielo vedere. Credo che abbia dato a mia madre il suggerimento di romperlo. Così ne avrei avuto uno nuovo prima. Ma alla fine non è successo. Quindi per ora ho ancora lo stesso sedile”.

L’intervento di Corinna

La mamma di Mick Schumacher è intervenuta in aiuto del figlio per risolvere questa situazione, così da permettere a Mick di guidare in una posizione ideale. A rivelarlo è stato Guenther Steiner, team principal della Haas: “Corinna mi ha detto che in Francia c’erano stati problemi di seduta e io le ho risposto dicendo che non ne sapevo nulla, che Mick non me ne aveva mai parlato. Adesso se ne sta parlando molto perché il ragazzo vorrebbe far fare un nuovo sedile, ma non c’è una grande urgenza. Lui stesso ha detto che non è una priorità adesso. Credo si stia un po’ esagerando perché la questione è finita sotto i riflettori solo dopo che Sebastian ha fatto un’ispezione della macchina di Mick e la scena è stata ripresa dalle telecamere. Se non sono venuto a sapere prima di un problema del genere vuol dire che non può essere così serio“.