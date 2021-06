Chili in eccesso? Calza le tue scarpe da corsa uomo e macina km su km per ritrovare una forma fisica smagliante

Hai messo su un po’ di pancetta e vorresti liberarti dei chili in eccesso per recuperare la tua perfetta forma fisica? Non c’è sport più indicato del running, che ti aiuterà a smaltire le kcal e tonificare la muscolatura. Ma indossare t-shirt e pantaloncini o la tuta non sarà sufficiente. Se vuoi assicurarti una falcata efficace e macinare tanti km devi calzare il giusto paio di scarpe da corsa uomo, da acquistare tenendo in considerazione il tuo peso, il terreno su cui correrai e il tuo stile di corsa.

Corsa e allenamento di forza, la combinazione perfetta per un fisico bestiale

Ora che hai acquistato il paio di scarpe da corsa uomo non ti resta che indossarle e cominciare a correre col “piede giusto”. Ma, se vuoi avere un fisico bestiale, combina la corsa con l’allenamento di forza facendo qualche esercizio mirato a tonificare i muscoli. Con la corsa infatti andrai a rafforzare il sistema cardiocircolatorio sviluppando al contempo le basi per altre attività sportive; con l’allenamento di forza, invece, svilupperai i muscoli e brucerai le riserve di grasso. Ecco dunque la combinazione perfetta per avere una performance da campione e potenziare il tuo allenamento.

Per poter bruciare i grassi in modo efficace puoi, per esempio, combinare una corsa di resistenza facile e aerobica seguita poi da un allenamento di forza a corpo libero e successivamente per gruppi muscolare che non vengono coinvolti mentre corri. Inizia dapprima a riscaldarti correndo per 30-60 minuti all’aperto o sul tapis roulant, procedi quindi con una serie di esercizi (di circa 30 secondi ciascuno) alternando squat, pull-up, push-up, lunges, superman pull, russian twist e bridge con una pausa di 30 secondi tra l’uno e l’altro.

In questo modo velocizzerai il metabolismo dei grassi e andrai a lavorare su quei muscoli che non vengono usati durante la corsa, ottenendo così una crescita muscolare equilibrata senza sovraccaricare soltanto le gambe. Per rallentare il ritmo poi fai una corsa lenta defaticante di soli 10 minuti.

Dimmi come corri e ti darò la scarpa che fa per te

Le scarpe da corsa uomo, così come quella da donna, vengono progettate per adattarsi ai diversi tipi di allenamento. Possiamo suddividerle in 3 macrocategorie: