Rudiger, ma che fai?! Pogba morso sulla spalla durante Francia-Germania: arbitri e Var non si accorgono di nulla [VIDEO]

Non sempre ciò che accade in campo viene notato dagli arbitri, dai guardalinee o dalle telecamere del VAR. A volte, però, sfuggono degli episodi davvero clamorosi, come accaduto oggi durante Francia-Germania.

Il match è stato vinto dai campioni del mondo in carica grazie ad un autogol di Hummels, ma impresse nella mente degli spettatori sono e saranno per qualche giorno le immagini di quanto accaduto tra Rudiger e Pogba. Il calciatore tedesco ha infatti morso il rivale francese sulla spalla. Inutile l’urlo di Morata: l’arbitro non ha ritenuto opportuno intervenire, ma sicuramente si ricrederà guardando le immagini di quanto accaduto e non è escluso che venga preso qualche provvedimento nei confronti di Rudiger.