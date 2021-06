Roland Garros, 37 anni e non sentirli! Seppi elimina un Next Gen: “in campo fino a 45 anni”

Esordio da favola per Andreas Seppi al Roland Garros. Il tennista altoatesino ha trionfato al primo turno dello Slam parigino, sconfiggendo il numero 21 al mondo Auger Aliassime.

Seppi ha sconfitto senza troppe problematiche il giovane canadese, assicurandosi così un posto nel secondo turno dello Slam parigino. Un successo che fa felicissimo l’azzurro: “sono stato fermo per due mesi, saltando volutamente tutta la stagione sul rosso; poi sono tornato in campo a Parma e ora sono qui a festeggiare un bel primo turno a Parigi. Mi sono mosso sul campo molto bene e ho colpito con molta precisione. La cosa più importante è proprio questa: sentirsi bene in campo. A me piace giocare, ho ancora voglia di lottare e se il fisico me lo permetterà io starei in campo fino a 45 anni. Devo solo fare un calendario ponderato, senza affaticarmi troppo, ma la cosa più importante è sentirsi bene quando entro in campo“.