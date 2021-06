Roland Garros, Travaglia ko all’esordio: De Minaur trionfa in 3 set

Esordio amaro per Stefano Travaglia al Roland Garros. Il tennista italiano, numero 78 del raning ATP è stato eliminato al primo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Ad assicurarsi un posto al secondo turno del Roland Garros, ai danni di Travaglia, è stato De Minaur, numero 22 della classifica mondiale maschile: l’australiano ha trionfato in tre set, dopo due ore e mezza di gioco. Il match è terminato col punteggio di 6.2, 6-4, 7-6. De Minaur, al secondo turno, se la vedrà con un altro azzurro, Cecchinato.