Secondo turno amaro per Martina Trevisan al Roland Garros. La tennista italiana ha ceduto oggi alla rumena Cristea in tre set. La numero 97 al mondo ha ceduto a Cristea, 54ª del ranking WTA dopo due ore e 38 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. Trevisan era riuscita nella rimonta, dopo aver perso il primo set del match, ma sul finale Cristea ha avuto la meglio, staccando il pass per il terzo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi.