Jasmine Paolini sorride a Parigi. La tennista italiana, numero 91 del ranking WTA ha staccato il pass per il secondo turno del Roland Garros. Paolini ha battuto in due set la rivale svizzera Voegele, numero 131 del ranking WTA, all’esordio nello slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il match è terminato dopo un’ora e 20 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-1. Al secondo turno Paolini sfiderà la vincente del match in corso tra Sakkari e Zavatska