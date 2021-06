Splendido esordio di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il tennista azzurro, dopo un inizio tutto in salita, è riuscito a rimontare sul giapponese Uchiyama e ad ottenere una splendida vittoria, volando così al secondo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il match è terminato dopo due ore e 20 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-1. 6-2, 6-4. Cecchinato attende ora di sapere chi tra De Minaur e Travaglia sarà il suo avversario al secondo turno.