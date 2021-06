Roland Garros, Berrettini supera Taro Daniel in 4 set: l’azzurro al secondo turno

Esordio col sorriso per Matteo Berrettini al Roland Garros. Il tennista italiano, numero 9 del ranking ATP ha superato senza troppe difficoltà il primo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Berrettini ha fatto i conti con Taro Daniel, che è riuscito a prendersi il terzo set del match, ma l’azzurro è riuscito a mantenere alta la concentrazione e a non concedere troppo al suo avversario, chiudendo definitivamente i giochi al quarto set. Il match è terminato col punteggio di 6-0, 6-4, 4-6, 6-4 dopo due ore e 24 minuti di gioco. Al secondo turno Berrettini sfiderà Coria.