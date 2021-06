Roland Garros, un derby e tanti azzurri in campo oggi a Parigi: il programma di giovedì 3 giugno

Il programma del 3 giugno al Roland Garros vede in campo numerosi azzurri, che si giocheranno l’accesso al terzo turno dello Slam parigino. Si comincia con Matteo Berrettini che, alle ore 11, se la vedrà sul Court Simonne Mathieu contro Federico Coria.

A seguire ecco il derby tutto italiano tra Sinner e Mager, che permetterà così al contingente tricolore di portare certamente al terzo turno un altro esponente. Cecchinato affronterà De Minaur, mentre Seppi e Musetti sfideranno rispettivamente SoonWoo e Nishioka. In campo oggi anche due azzurre, Camila Giorgi contenderà alla russa Gracheva il pass per il terzo turno, così come farà Jasmine Paolini con Maria Sakkari.

Court Philippe CHATRIER – dalle 12

Ashleigh BARTY (AUS) [1] vs Magda LINETTE (POL)

Karolina PLISKOVA (CZE) [9] vs Sloane STEPHENS (USA)

Non prima delle 16

Marin CILIC (CRO) vs Roger FEDERER (SUI) [8]

Non prima delle 21

Rafael NADAL (ESP) [3] vs Richard GASQUET (FRA)

Court Suzanne LENGLEN – dalle 11

Ann LI (USA) vs Elina SVITOLINA (UKR)[5]

Mikael YMER (SWE) vs Gael MONFILS (FRA)[14]

Non prima delle 14:30

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Pablo CUEVAS (URU)

Anett KONTAVEIT (EST) [30] vs Kristina MLADENOVIC (FRA)

Court Simonne MATHIEU – dalle 11

Matteo BERRETTINI (ITA) [9] vs Federico CORIA (ARG)

Jannik SINNER (ITA) [18] vs Gianluca MAGER (ITA)

Fiona FERRO (FRA) vs Jennifer BRADY (USA)[13]

Rebecca PETERSON (SWE) vs Iga SWIATEK (POL)[8]

Court 6 – dalle 11

Varvara LEPCHENKO (USA) vs Karolina MUCHOVA (CZE) [18]

Taylor FRITZ (USA)[30] vs Dominik KOEPFER (GER)

Alex DE MINAUR (AUS) [21] vs Marco CECCHINATO (ITA)

Court 7 – dalle 11

Astra SHARMA (AUS) vs Ons JABEUR (TUN) [25]

Philipp KOHLSCHREIBER (GER) vs Aslan KARATSEV (RUS) [24]

Coco GAUFF (USA)[24] vs Qiang WANG (CHN)

Facundo BAGNIS (ARG) vs Jan-Lennard STRUFF (GER)

Court 14 – dalle 11

Sofia KENIN (USA) [4] vs Hailey BAPTISTE (USA)

Diego SCHWARTZMAN (ARG) [10] vs Aljaz BEDENE (SLO)

Zarina DIYAS (KAZ) vs Elise MERTENS (BEL)[14]

Nikoloz BASILASHVILI (GEO) [28] vs Carlos ALCARAZ (ESP)

Court 10 – dalle 11

Varvara GRACHEVA (RUS) vs Camila GIORGI (ITA)

James DUCKWORTH (AUS) vs Ricardas BERANKIS (LTU)

Court 11 – dalle 11

Tereza MARTINCOVA (CZE) vs Jessica PEGULA (USA)[28]

Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) [32] vs Barbora KREJCIKOVA (CZE)

Cameron NORRIE (GBR) vs Lloyd HARRIS (RSA)

Court 12 – dalle 11

Marta KOSTYUK (UKR) vs Saisai ZHENG (CHN)

Yoshihito NISHIOKA (JPN) vs Lorenzo MUSETTI (ITA)

Court 13 – dalle 11

Soonwoo KWON (KOR) vs Andreas SEPPI (ITA)

Maria SAKKARI (GRE) [17] vs Jasmine PAOLINI (ITA)