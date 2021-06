Roland Garros, chi è Taro Daniel? Il giapponese nato a New York che ama il ping pong e i film di Woody Allen

E’ iniziato lo spettacolo del Roland Garros! A Parigi sono andate già in scena le prime appassionanti sfide, con tanti big e tanti italiani che sono scesi in campo tra amare sconfitte, splendide rimonte e vittorie piuttosto semplici.

Oggi è il turno di un Matteo Berrettini! L’azzurro numero 9 al mondo farà il suo esordio contro Taro Daniel, 113° nel ranking ATP.

Chi è Taro Daniel

Classe 1993, Taro Daniel è un tennista giapponese di origini statunitensi. Daniel è nato a New York: suo padre Paul giocava a tennis a livello universitario, mentre la madre Yasue giocava a basket. Ha una sorella che si chiama Kara. Daniel parla inglese, giapponese e spagnolo e ha iniziato a giocare a tennis sulla terra battuta a sette anni, dopo che il padre lo ha introdotto allo sport.

I suoi idoli sono Roger Federer e Andy Roddick e i suoi tornei preferiti sono gli Slam. Ama giocare a ping pong, ascoltare musica rock classica e guardare film, in particolare quelli di Woody Allen. Se non fosse stato un tennista, gli sarebbe piaciuto vivere negli anni ’70 ed essere un musicista come Jimmy Page. Adora i Led Zeppelin.

La carriera

Taro Daniel ha fatto il suo debutto nel circuito ITF nel 2010, raggiungendo la prima finale l’anno successivo. Nel 2012 si è aggiudicato il suo primo torfeo da professionista, vincendo la finale dello Spain F15. A novembre del 2013 gioca la sua prima finale Challenger e perde in due set contro Bradley Klahn.

Nel 2014 Taro Daniel supera per la prima volta le qualificazioni di un torneo ATP, venendo eliminato solo al terzo turno, da Almagro. Nello stesso anno fa il suo esordio in Coppa Davis con la nazionale giapponese e supera per la prima volta le qualificazioni di uno Slam, staccando il pass per il tabellone principale degli US Open, dove è stato eliminato al primo turno da Raonic.

Nel 2015 conquista il suo primo titolo Challenger, a Vercelli, ripetendosi qualche mese dopo a Furth e a fine anno a Yokohama: i successi di quest’anno gli consentono di entrare per la prima volta nella top 100 del ranking mondiale.

Nel 2016 ottiene il suo primo successo in un torneo Masters 1000 e supera per la prima volta il primo turno di uno Slam. Ad agosto partecipa poi alle Olimpiadi di Rio, arrivando fino al terzo turno.

Nel 2017, dopo aver superato nuovamente il primo turno al Roland Garros, questa volta trionfando in campo e non grazie al ritiro del suo avversario, riesce a fare altrettanto agli US Open, dove viene eliminato poi da Nadal, allora numero 1 al mondo, riuscendo però ad aggiudicarsi un set.

Nel 2018 si aggiudica la vittoria più importante della sua carriera, battendo al secondo turno degli Indian Wells Novak Djokovic e qualche mese dopo si aggiudica il suo primo titolo ATP, alzando al cielo il trofeo dell’Istanbul Open.

Dopo un 2019 ‘piatto’, Taro Daniel non ottinee grandi risultati nel circuito nel 2020 a causa anche della pandemia di Covid-19. Nel 2021, infine, ha raggiunto la semifinale al torneo ATP di Belgrado, dove è stato eliminato dal vincitore, Matteo Berrettini, che sfiderà prioprio oggi a Parigi.