Roger Federer si ritira dal Roland Garros, Matteo Berrettini si prende i quarti di finale senza giocare

Non ha fatto pre-tattica, lo aveva annunciato e lo ha fatto: Roger Federer lascia ufficialmente il Roland Garros e non scenderà in campo contro Matteo Berrettini negli ottavi di finale dello Slam parigino. Il tennista svizzero ha scelto di ascoltare il proprio corpo e di alzare bandiera bianca, per non appesantire troppo il proprio ginocchio già martoriato in questa settimana con tre difficili partite. Una decisione ufficializzata dagli organizzatori del Roland Garros con un comunicato ufficiale, una scelta quella di Federer che spalanca la strada per i quarti a Matteo Berrettini, che se la vedrà con il vincente del match tra Djokovic e Musetti.