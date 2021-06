Roland Garros, warning a Federer: Re Roger non ci sta, la reazione è furiosa [VIDEO]

Quante volte è capitato di vedere Roger Federer furioso? Forse non poi così tante, ma oggi, nel match contro Cilic al Roland Garros il tennista svizzero non è riuscito proprio a trattenersi.

Federer oggi ha infatti perso la pazienza e ha discusso a lungo col giudice di sedia dopo un warning per time violation. Una decisione che il tennista svizzero non ha proprio mandato giù e che lo ha spinto a chiedere chiarezza all’arbitro.

Secondo Emmanuel Jospeph, il giudice di sedia che ha arbitrato il match tra Federer e Cilic, il tennista svizzero era colpevole di aver perso troppo tempo nel quinto game del secondo set.

“Ti sembra che io perda troppo tempo?“, Federer si è così rivolto, dopo la discussione con l’arbitro, al suo avversario Cilic, che ha fatto intendere di aver notato qualche atteggiamento scorretto in lui. “Sto solo andando da un angolo all’altro per prendere il mio asciugamano“, ha spiegato poi Federer che, dopo aver perso quel game e quel set, è però riuscito a staccare il pass per il terzo turno dello Slam.