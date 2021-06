Tre anni dopo riecco Dani Pedrosa, vicino il ritorno in pista con la KTM: pronta una wildcard per l’Austria

Tre anni fa l’ultima gara in MotoGP con la Honda, adesso per Dani Pedrosa è arrivato il momento di tornare in pista in sella alla KTM.

Il pilota spagnolo infatti dovrebbe sfruttare una wildcard in occasione del prossimo GP d’Austria, riassaporando l’adrenalina di un week-end di gara a distanza di tre stagioni dall’ultima volta datata 2018. La Casa di Mattighofen aveva già annunciato prima dell’inizio del Mondiale che Pedrosa avrebbe corso almeno un GP in questo 2021, ma lo avrebbe fatto solo quando i tempi sarebbero stati maturi. I risultati ottenuti da Miguel Oliveira spingono a credere che il momento sia arrivato, per questo in Germania sono sicuri che il (nuovo) debutto di Pedrosa sia vicino.

L’indiscrezione

Stando a quanto riferito dal sito tedesco ‘Speedweek’, pare che Pedrosa possa tornare a correre con una wildcard in occasione del GP d’Austria sul circuito del Red Bull Ring, che quest’anno ospiterà l’8 e il 15 agosto, la seconda ‘doppietta’ stagionale dopo quella di inizio anno in Qatar. Una situazione perfetta per il ritorno di Pedrosa in pista, che era stato anticipato da Pit Beirer prima del Mondiale 2021: “vedremo sicuramente Dani in pista quest’anno, ad un certo punto sfrutteremo una wildcard con lui. Avverrà non appena penseremo che il pacchetto per il 2022 sia pronto per questo“.