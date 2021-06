Ritiro Valentino Rossi, il Dottore fa chiarezza in Germania: “giornalisti a caccia di un grande scoop”

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci di un possibile imminente addio alla MotoGP di Valentino Rossi, secondo alcuni pronto a dire basta prima della sosta estiva.

Voci sorprendenti che hanno agitato il paddock del Motomondiale, considerando la portata di queste indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Il giovedì del GP di Germania dunque è diventato la prima occasione per chiedere lumi al diretto interessato, che non ha evitato la questione e ha fatto chiarezza su queste voci.

Le parole di Valentino Rossi sul proprio futuro

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Valentino Rossi ha sottolineato: “non so esattamente da dove escano queste notizie, magari da giornalisti con grande fantasia o che vogliono fare lo scoop. Personalmente vorrei finire la stagione, questo è l’unica cosa sicura al momento“. Non è mancata poi una considerazione sul GP di Germania, in programma domenica sul circuito del Sachsenring: “è una pista molto particolare, un po’ diversa dalle altre, ha un layout strano ma sempre bello. Vedremo che livello avremo“.