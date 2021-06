Bomba dalla Spagna: Valentino Rossi potrebbe ritirarsi tra poche settimane

Quindi punti raccolti in sette Gran Premi disputati, una vera e propria miseria che rischia di spingere Valentino Rossi lontano dalla MotoGP.

Mai il Dottore aveva cominciato così male una stagione, con un decimo posto come miglior piazzamento e tante cadute a fare da pessimo contorno ad un inizio di Mondiale piuttosto deludente. Nemmeno il cambio di scuderia ha fatto bene al pesarese, ritrovatosi a fare i conti in sella alla M1 con gli stessi problemi dell’anno scorso. Per tutti questi motivi, Valentino Rossi potrebbe prendere una decisione clamorosa nelle prossime settimane, che spiazzerebbe non solo la Petronas ma l’intero paddock del Motomondiale.

Possibile ritiro

Stando a quanto riferito da ‘El Periodico de Catalunya’, pare che Valentino Rossi stia prendendo in seria considerazione l’idea di ritirarsi prima della sosta estiva del Mondiale di MotoGP. In tal caso, il Dottore metterebbe fine alla propria carriera da pilota in occasione del GP d’Olanda in programma il 27 giugno ad Assen, pista su cui Rossi ha centrato l’ultima vittoria il 25 giugno 2017. A distanza di quattro anni dall’ultimo sorriso in MotoGP, il pesarese potrebbe dire basta e occuparsi a 360° gradi della sua Academy, che l’anno prossimo sbarcherà in top class sfruttando le Desmosedici Ducati. Nessuno al momento però conosce le intenzioni di Valentino Rossi, fatto sta che le voci stanno cominciando a circolare: non resta che attendere le prossime settimane per conoscere il futuro del Dottore.