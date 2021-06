Sorpresona a Wimbledon, Tsitsipas eliminato al primo turno: Tiafoe lo annienta in tre set

Il torneo di Wimbledon comincia con una sorpresona, Stefanos Tsitsipas esce subito di scena al primo turno dello Slam londinese cedendo di schianto a Frances Tiafoe.

Il numero 4 del ranking ATP, recente finalista al Roland Garros, approccia in maniera totalmente sbagliata la sfida contro lo statunitense, perdendo il pallino del gioco fin dai primi scambi senza riuscire a rientrare in partita. Una battaglia senza esclusione di colpi, vinta da Tiafoe con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 dopo poco più di due ore di partita. Nel prossimo turno, l’americano se la vedrà con il vincente del match tra Carballes-Baena e Pospisil, in campo nel tardo pomeriggio di oggi.