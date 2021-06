Martina Trevisan saluta Wimbledon: l’azzurra battuta da Elena Vesnina, numero 370 del ranking WTA

Un’altra italiana saluta Wimbledon al primo turno, dopo Jasmine Paolini anche Martina Trevisan esce di scena all’esordio, arrendendosi in due set a Elena Vesnina.

La russa si impone con il punteggio di 7-5, 6-1 dopo un’ora e mezza di gioco, lasciando solo le briciole alla propria avversaria nonostante abbia ripreso a giocare in singolare pochi mesi fa. Questo il motivo del posto numero 370 occupato nel ranking WTA, dovuto al fatto che la russa ha come obiettivo quello di giocare le Olimpiadi di Tokyo in doppio (femminile e misto). Un’occasione gettata via dunque per Martina Trevisan, battuta nettamente e costretta a salutare Wimbledon all’esordio.