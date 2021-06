Partenza a razzo per Travaglia nell’ATP di Mallorca, steso Pella in due set: in tasca il pass per il 2° turno

Subito un esordio col botto per Stefano Travaglia nel torneo ATP di Mallorca, il tennista italiano supera non senza difficoltà il primo turno stendendo Guido Pella in due set e avanzando così in tabellone.

Un match tirato ed equilibrato quello tra l’azzurro e l’argentino, conclusosi dopo una battaglia durata poco più di due ore, nel corso delle quali Travaglia riesce a mantenere un ritmo e un’intensità impossibili da sostenere per Pella. Un successo che arriva dunque con il punteggio di 7-5, 7-6 a favore del giocatore italiano che, nel secondo turno del torneo ATP di Mallorca, se la vedrà con Roberto Bautista-Agut, testa di serie numero 3 del torneo.