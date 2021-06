Inarrestabile Sonego, la finale di Eastbourne è realtà: l’azzurro a caccia del bis sull’erba

Lorenzo Sonego si toglie la soddisfazione di conquistare la finale del torneo ATP di Eastbourne, portando a casa una semifinale piuttosto complicata contro Max Purcell.

Il tennista italiano suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio sull’australiano, capace di trascinare l’azzurro fino al terzo set prima di cedere di schianto nel parziale decisivo. Seconda finale in stagione per Sonego dopo quella vinta in Sardegna a Cagliari, la seconda in assoluto sull’erba dopo quella raggiunta e conquistata ad Antalya in Turchia nel 2019 contro Miomir Kecmanovic. Un traguardo ottenuto oggi dopo un’ora e mezza di battaglia, terminata con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-1 che permette così a Sonego di andare a sfidare per il titolo in vincente del match tra Kwon e De Minaur.