Esordio col botto per Sonego a Eastbourne, annientato l’australiano Millman: in tasca il pass per i quarti

Esordio più che positivo per Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Eastbourne, il tennista italiano non lascia scampo a John Millman e avanza così ai quarti di finale.

Una partita mai in discussione quella giocata sull’erba inglese, dominata in lungo e in largo dal numero 27 del ranking e chiusa con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo poco meno di un’ora e mezza di battaglia. Una vittoria che permette a Sonego di staccare dunque il pass per i quarti di finale, dove se la vedrà con il kazako Bublik che ha eliminato in scioltezza il bielorusso Gerasimov, costretto ad arrendersi con un doppio 6-2.