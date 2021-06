Ahi Sinner, pessimo esordio al Queen’s: l’azzurro sconfitto al 1° turno dal numero 309 del mondo

Esordio davvero deludente per Jack Sinner al Queen’s, ATP 500 in preparazione di Wimbledon scattato oggi sull’erba londinese. Il tennista azzurro esce di scena al primo turno contro Jack Draper, britannico che occupa la posizione numero 309 del ranking.

Un ko sorprendente, arrivato al termine di due set conquistati dal giocatore inglese entrambi al tie-break. Una vittoria agevolata soprattutto dalla brutta giornata di Sinner, autore di numerosi errori che hanno permesso a Draper di portare a casa un successo tutt’altro che semplice. Incredibile il crollo dell’azzurro in particolare nel primo set, guidato per 4-0 prima della clamorosa rimonta di Draper. Nel secondo turno il britannico se la vedrà con il vincente del match tra Bublik e Chardy, in campo nel pomeriggio di oggi.