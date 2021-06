Per la prima volta in carriera, Daniil Medvedev raggiunge i quarti di finale del Roland Garros, annientando senza problemi Cristian Garin e regalandosi così la super sfida contro Stefanos Tsitsipas.

Il russo si impone al termine di un match durato poco più di due ore, disintegrando il proprio avversario in tre set con il punteggio di 6-2, 6-1, 7-5. Primi due parziali dominati da Medvedev, che suda più del dovuto nell’ultimo e decisivo set, recuperando un break a Garin per poi chiudere la contesa con una serie di colpi vincenti, imprendibili per il cileno.

La sfida con Tsitsipas

Daniil Medvedev se la vedrà con Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Roland Garros, il greco non lascia scampo a sua volta allo spagnolo Carreno-Busta, costretto ad alzare bandiera bianca in tre set. Una partita a senso unico a favore del numero 5 del ranking, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-5 dopo due ore e otto minuti di partita. Nei quarti si profila adesso una super sfida tra Tsitsipas e Medvedev per un posto in semifinale, dove con ogni probabilità ci sarà Zverev ad attendere il vincitore.