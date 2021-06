Serena Williams torna agli ottavi del Roland Garros dopo tre anni: suo il derby USA contro Danielle Collins

Serena Williams ritrova la seconda settimana al Roland Garros dopo tre anni, conquistando il pass per gli ottavi di finale che le mancava dal 2018.

Un successo complicato quello della giocatrice statunitense, costretta a sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione della connazionale Danielle Collins. La numero 8 del ranking WTA ci mette poco meno di un’ora e mezza per prendersi il match, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-4 e facendo suo il derby tutto statunitense. Agli ottavi di finale, in programma la prossima settimana, Serena Williams se la vedrà con la kazaka Rybakina che ha steso agevolmente la russa Vesnina.