Tappa e Maglia Gialla, Mathieu van der Poel infrange il ‘Mur de Bretagne’: è la prima vittoria al Tour de France

Emozioni e spettacolo nella seconda tappa del Tour de France, che regala fuochi d’artificio soprattutto negli ultimi chilometri di gara. Successo pesantissimo per Mathieu van der Poel, che taglia per primo il traguardo del Mur de Bretagne e conquista anche la Maglia Gialla.

Il corridore dell’Alpecine si arrampica in cima alla classifica generale della Grande Boucle, scalzando Julien Alaphilippe. Primo sigillo in carriera al Tour de France e in un grande giro per Mathieu van der Poel, il settimo in questa esaltante stagione che sta confermando le grandi abilità dell’olandese. Secondo posto di tappa per Pogaçar, seguito a ruota da Roglic e Kelderman, che completano così il podio della seconda frazione. Quinto Alaphilippe con 8 secondi di distanza da van der Poel, decisivi per perdere la Maglia Gialla.

La classifica generale del Tour de France dopo la 2ª tappa: